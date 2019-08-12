ООС: бойовики 8 разів відкривали вогонь Суспільство | 12-08-2019, 10:25 0 84 Збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.





Про ситуацію станом на 7 годину 12 серпня повідомив штаб ООС.



Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", -звітують військові.



Нагадаємо:



У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

