|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Гонконгу поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом
|Суспільство | 12-08-2019, 08:29
| 0 85
|
|У Гонконгу під час антиурядових протестів у неділю, 11 серпня, продовжилися сутички поліції з мітингарями. Поліція застосувала сльозогінний газ.
Про це повідомляє агенція Reuters, передає DW.
Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. Протестувальники кидали у правоохоронців каміння та інші предмети. Окрім того, під час протестів вибухнули дві бензинові бомби. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.
Перед цим понад тисячі людей пройшли маршем великою торговельною магістраллю Хеннесі-роуд. Люди тримали банери з надписами "Поверніть нам Гонконг" та "Відмовтеся від закону зла". Мається на увазі законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, який і спричинив останню хвилю протестів.
|
|