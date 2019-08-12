На Золочівщині організували християнський дитячий табір екологічного спрямування Суспільство | 09-08-2019, 16:13 0 279



Упродовж тижня у дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл», що у селі Сасів Золочівського району, тривав християнський дитячий табір екологічного спрямування «Свята Софія».

Головною метою та завданням еко-заходів під час табору є допомогти дітям сформувати знання про важливість бережливого ставлення до навколишнього середовища, виховати любов до природи.

Під час табору учасники брали участь у вікторинах та еко-іграх на свіжому повітрі.

Також працівники природоохоронної установи провели еко-квест «Екологічний всюдихід», метою якого є розвивати пізнавальні інтереси і потреби учнів у вивченні флори і фауни планети Земля, підвищувати екологічну свідомість, соціальну активність та відповідальність за збереження навколишнього природного середовища.

У межах таборування школярі побували у знаному своєю чорнодимленою керамікою селі Гавареччина, що на Золочівщині. У майстерні гончара Івана Луковського юні мандрівники мали нагоду споглядати як виготовляється гаварецька кераміка та взяли участь в майстер-класі з виготовлення глиняних виробів.

В адміністрації НПП «Північне Поділля» зазначають, що екологічне виховання дітей є однією із найважливіших складових формування особистості, адже ці маленькі українці формуватимуть нашу країну в майбутньому.



