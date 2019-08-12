Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків (Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області) Суспільство | 09-08-2019, 13:53 0 225





Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що відповідно до Податкового кодексу України, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного фіскального органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою №1ДР.

Разом з обліковою карткою №1ДР (яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство). Облікові картки №1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, подається його засвідчений переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається упродовж трьох робочих днів з дня звернення до фіскального органу за місцем проживання фізичної особи.

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися до будь-якого фіскального органу. У даному випадку строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Більш детальну інформацію щодо отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків можна отримати в Центрі обслуговування платників податків, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області

