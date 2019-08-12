За наслідками семи місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 3,3 мільярдів гривень ЄСВ та 801 мільйон гривень ПДФО Суспільство | 09-08-2019, 13:49 0 222 У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за сім місяців 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло 3,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 270 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 944 мільйони гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За сім місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 801 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 601 мільйон гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 200 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 245 мільйонів гривень ПДФО більше.