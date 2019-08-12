ООС: 9 обстрілів, без втрат Суспільство | 09-08-2019, 08:37 0 233 Збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.



Про ситуацію станом на 7 годину 9 серпня повідомив штаб ООС.



Ворог обстрілював позиції підрозділів української армії з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції ЗСУ обстріляні 1 раз.



"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.Від початку поточної доби противник 1 раз обстріляв позиції ЗСУ",- звітує військовий.



"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили у штабі.



Нагадаємо:



У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

