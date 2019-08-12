Майже на 33 % більше митних платежів перераховано Львівською митницею ДФС до бюджету у січні-липні 2019 року Суспільство | 08-08-2019, 12:55 0 167

У січні-липні 2019 року Львівською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України 11 698,0 млн. грн. митних платежів, що на 2 892,9 млн. грн., або на 32,9% більше, ніж у січні-липні 2018 року (8 805,2 млн. гривень).

Ці надходження становлять 105,1% до плану доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України за сім місяців поточного року (перевиконання – 563,3 млн. гривень).

У січні-липні 2019 року основними бюджетоформуючими товарами були:

- автомобілі легкові (їх частка у загальних надходженнях податків становила 14,7%);

- одяг та інші вироби, що використовувалися (їх частка у загальних надходженнях податків становила 4,6%);

- продукти для годівлі тварин (їх частка у загальних надходженнях податків становила 2,4%) та інші товари.

У липні поточного року митницею до Державного бюджету України перераховано 1 740,9 млн. гривень. Це на 252,2 млн. грн., або 16,9% більше, ніж у липні 2018 року (1 488,7 млн. грн.) та на 296,1 млн. грн., або на 20,4% більше, ніж у червні 2019 року (1 444,8 млн. гривень).

