ФОПи-єдинщики, які здійснюють продаж лікарських засобів, зобов’язані застосовувати РРО Суспільство | 08-08-2019, 12:54 0 178

Відповідні зміни передбачені Законом України № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який набрав чинності 1 січня 2019 року.

Так, абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України, який зобов'язує використовувати реєстратори розрахункових операцій єдинників, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Крім того, відповідні зміни внесено до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». При цьому зазначено, що вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та/або забезпечення таких процесів.

Враховуючи вищезазначене, з 1 січня 2019 року фізичні особи підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій незалежно від обсягу доходу.

ДФС у Закарпатській області

