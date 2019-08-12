Стриянин опинився на лаві підсудних через збут наркотиків та незаконне зберігання зброї і бойових припасів Суспільство | 08-08-2019, 12:53 0 161





За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури в липні цього року до Стрийського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 45–річного мешканця Стрия, якому інкриміновано ч. 2 ст. 307 (повторне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут, психотропних речовин); ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу); ч. 1 ст. 263-1 КК України (незаконне виготовлення бойових припасів).



Встановлено, що будучи раніше судимим, чоловік незаконно придбав, зберігав з метою збуту та в подальшому незаконно збував психотропну речовину «амфетамін» з корисливих мотивів, з метою власного збагачення наркозалежним особам (органом досудового розслідування задокументовано 4 факти вчинення вище вказаного правопорушення).



Крім цього, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання злочинця, виявлено та вилучено 2 пістолети, які являються короткоствольною вогнепальною зброєю, один з яких є придатним до проведення пострілів. Також вилучено 11 патронів, до автоматів та кулеметів системи Калашникова, що є боєприпасами до бойової нарізної вогнепальної зброї, виготовлені промисловим способом, придатні до стрільби; 40 патронів, що є боєприпасами до спортивно-мисливської нарізної вогнепальної, придатними до стрільби; 6 патронів, що є боєприпасами, до короткоствольної вогнепальної зброї, виготовлені саморобним способом, придатні до проведення пострілів; 239 патронів, котрі є боєприпасами, які придатними для проведення пострілів із короткоствольної вогнепальної зброї.



Також, обвинувачений, за місцем свого проживання, незаконно переробляв, ремонтував вогнепальну зброю та виготовляв боєприпаси до неї.



Підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Довідково: за вчинення вказаних злочинів чоловіку загрожує від 6-ти до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.











Пресслужба прокуратури Львівської області



