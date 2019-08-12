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Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
|Суспільство | 08-08-2019, 10:30
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|Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині та загалом у північних областях.
Деталі: За даними Укргідрометцентру, 8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, рівень пожежної небезпеки буде 5 класу.
Також 8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Передісторія:
Синоптики прогнозували, що 8 серпня у низці областей України пройдуть дощі з грозами, град, очікується посилення вітру.
За словами Наталки Діденко, у четвер головними синоптичними ньюзмейкерами в Україні будуть спека та сильний вітер
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