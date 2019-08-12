Менеджер держбанку за хабарі списував проблемні кредити Суспільство | 08-08-2019, 09:12 0 184 Менеджер Одеської філії одного з державних банків систематично вимагав хабарі за списання кредиторської заборгованості.



Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.



Зазначається, що "вигода" становила 50% від розміру позики.



Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабара у розмірі майже 45 тисяч гривень.





ФОТО СБУ

Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень.



Повідомляється, що під час обшуків у нього виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".





ФОТО СБУ

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання і одержання хабара).