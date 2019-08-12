Закарпатські митники вилучили «Volkswagen» із прихованими цигарками Суспільство | 08-08-2019, 09:11 0 164



В зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Цигарки вивозив наш співвітчизник на транспортному засобі «Volkswagen».

Проходив митний контроль громадянин по «зеленому коридору», прямував з України в Італію, у приватних справах. При усному опитуванні українець заперечив наявність у нього будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами або використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів працівники митниці прийняли рішення провести поглиблений митний огляд. Відтак у паливному баку автомобіля митники виявили приховані від митного контролю 521 пачку тютюнових виробів. Всі виявлені цигарки вітчизняного виробництва, з акцизними марками України. Вартість виявлених тютюнових виробів, згідно з маркуваннями на пачках, становить майже 21 тис. грн. Вартість транспортного засобу понад 208 тис. грн.

Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників), а саме пристосованих конструктивних ємностей, які попередньо піддавались розбиранню та демонтажу.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 483 Митного кодексу України. Наразі товари – безпосередні предмети порушення митних правил та транспортний засіб зі спеціально виготовленими сховищами вилучено до рішення суду. Варто зазначити, що санкція статті передбачає конфіскацію цигарок, транспортного засобу, а також штраф у розмірі 100% від вартості тютюнових виробів.

ДФС у Закарпатській області

