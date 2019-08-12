Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 08-08-2019, 09:09 0 359



Усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється 6.00 до 18.00, функціонують у штатному режимі - з 6.00 по 20.00.



Минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим порівняно з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 39,4 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 9570 осіб та 1120 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 8460 осіб та 1420 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7680 осіб та 1315 транспортних засобів;



«Гнутове» – 4125 осіб та 845 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 9625 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 20/40; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 30/50; «Гнутове» – 20/20.



Учора прикордонні наряди Донецького та Лисичанського загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» і «Станиця Луганська» припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, на тимчасово окуповану територію намагались провезти біодобавки та взуття, на загальну суму майже 85 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.



Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.