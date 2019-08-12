Жіночий гардероб залишився на кордоні Суспільство | 07-08-2019, 13:16 0 147

Громадянин намагався перемістити 1790 шт. одягу та взуття з порушенням встановленого порядку.

У пункті пропуску «Шегині – Медика» громадянин України, 1991 р. народження, мешканець Тернопільщини, для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час огляду автомобіля «MERCEDES-BENZSPRINTER 315», яким він їхав як водій, у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Автомобіль ретельно оглянули і в салоні виявили товар, який відповідно до ст. 374 Митного кодексу України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема 945 суконь в асортименті різних кольорів, розмірів та моделей, 587 блуз, а також комбінезони, штани, піджаки, светри, головні убори, спідниці та взуття. Після митного огляду громадянин визнав себе їх власником.

Товар, який не перевищує неоподатковувану норму, пропущено на митну територію України. Решту предметів правопорушення – 1 790 шт. одягу та взуття – затримано до рішення суду. В діях громадянина вбачають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України