Чоловік, який вирощував та зберігав з метою збуту коноплю постане перед судом Суспільство | 07-08-2019, 13:02 0 133



За процесуального керівництва Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 36-річного мешканця м.Судова Вишня, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 (збут наркотичних засобів), ч.2 ст.310 (вирощування конопель) КК України.



Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний чоловік за місцем свого проживання вирощував 60 рослин коноплі. Під час санкціонованого обшуку житлового будинку працівниками поліції було вилучено 61 полімерний пакет, в яких містився канабіс, а також речові докази, які вказують, що саме цей чоловік з корисливих мотивів попередньо сушив, зважував та розфасовував наркотичний засіб (канабіс), тим самим зберігав його з метою подальшого збуту задля власного збагачення.



Також встановлено, що підозрюваний на обліку в лікаря нарколога не перебуває, сам ніде не працює, раніше до кримінальної відповідальності не притягався.



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Мостиського районного суду для розгляду по суті.



Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання за ч.2 ст.307 КК України позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; за ч.2 ст.310 КК України від трьох до семи років позбавлення волі.











Пресслужба прокуратури Львівської області