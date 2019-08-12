До уваги імпортерів дизпалива та скраплених газів! Суспільство | 06-08-2019, 16:23 0 145

Відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17 липня 2019 року №624 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року №678), якою з 01 серпня 2019 року запроваджено спеціальні мита на окремі товари походженням з Російської Федерації при їх ввезенні на митну територію України, зокрема:

- для важких дистилятів (газойлів), що класифікуються за кодами 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00 згідно з УКТЗЕД, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту:

з 1 серпня 2019 року – 3,75 відсотка;

з 1 жовтня 2019 року – 4,25 відсотка;

- для скраплених газів, що класифікуються за кодами 2711 12 11 00,2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 12 97 00 та вуглеводнів за кодом 2901 10 00 10 згідно з УКТЗЕД походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту:

з 1 серпня 2019 року –1,75 відсотка;

з 1 жовтня 2019 року – 3 відсотки.

Також постановою передбачено, що у разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за вищезазначеними ставками.

При здійсненні митного оформлення зазначених вище товарів у графі 47 митної декларації зазначається код виду надходження «030» – спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

