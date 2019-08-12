НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ СИГАРЕТ Суспільство | 06-08-2019, 13:56 0 150





Сьогодні, близько 1-ї години ночі, прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди.

Під час патрулювання держрубежу наряд відділу «Лужанка» помітив двох невідомих осіб з пакунками. З метою недопущення порушення кордону військовослужбовці негайно висунулись на затримання зловмисників, у ході чого здійснили два попереджувальних постріли. Незважаючи на законні вимоги прикордонників та скориставшись значним відділенням від наряду контрабандисти вдались до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили 6 пакунків, в яких було майже 3 тисячі пачок сигарет. Тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби «Лужанка».

Тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



