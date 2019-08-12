Жителя м. Жидачів засуджено за ухилення від призову на строкову військову службу Суспільство | 06-08-2019, 13:27 0 121





За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури в порядку ст.291 КПК України, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 27 річного уродженця та жителя м. Жидачів Львівської області, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 КК України, тобто в ухиленні від призову на строкову військову службу.



Встановлено, що вказана особа, перебуваючи на військовому обліку призовників Жидачівського районного військового комісаріату, згідно Указу Президента України за № 33/2018 від 15.02.2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» та визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби, отримавши повістку про явку на конкретну дату до військового комісаріату для відправки в складі визначеної команди до лав Збройних Сил України, для проходження строкової військової служби, не маючи поважних причин неприбуття та правових підстав на відстрочку від призову на строкову військову службу у вказаний термін не з’явився, тим самим ухилився від виконання свого конституційного обов’язку та призову на строкову військову службу.



Відтак, Жидачівським районним судом Львівської області вказану особу визнано винною та з урахуванням ст. 75 КК України, засуджено до 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.







Пресслужба прокуратури Львівської області