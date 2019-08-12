Через прихований товар водій позбувся автобуса Суспільство | 05-08-2019, 13:56 0 170



Працівники Львівської митниці ДФС знайшли в салоні автобуса понад три тисячі штук одягу та взуття, а також майже тонну цукерок.

Водій, громадянин України, прибув рейсовим автобусом з Республіки Польщі в Україну в пункт пропуску «Шегині – Медика». До митного контролю подав митну декларацію, в якій вказав, що переміщує через митний кордон України 2 кг цукерок та особисті речі.

Однак у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автобусі товару, що переміщується з приховуванням від митного контролю. Автобус скерували для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів, і не дарма. У конструктивних порожнинах стелі автобуса було приховано понад 3000 шт. одягу та взуття, у спеціально виготовленому тайнику у салоні автобуса було ще 950 кг цукерок «Желейки» та 230 пляшок білого вина торгової марки «Frizzantino Bianco Amabile» у скляних пляшках ємністю 1,5 літра. Прихований товар водій визнав своєю власністю.

Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Прихований товар та автобус марки «Setra S215», 1996 р. в. затримано. Вартість товару буде встановлено додатково. Справу про порушення митних правил для розгляду скерують до суду.

