Майже 807 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету Суспільство | 05-08-2019, 13:55 0 188

За сім місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 807 млн гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 78 мільйонів гривень. У липні до міської скарбниці надійшло 111 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 601 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 93 млн грн податку на прибуток підприємств, 41 млн грн земельного податку, 44 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -13 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 9 млн гривень.









