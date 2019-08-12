Сплата податків за допомогою Електронного кабінету (Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області) Суспільство | 05-08-2019, 12:10 0 164

Нещодавно в приміщенні Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області було проведено тренінг з платниками податків району на тему «Сплата податків за допомогою Електронного кабінету».

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Відтак, меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету, надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована. З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету.

Працівники фіскальної служби роз’яснили платникам податків, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації он-лайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області

