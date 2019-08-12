За сім місяців 2019-го скарбниця Закарпаття збагатилася на понад 2,6 млрд гривень Суспільство | 05-08-2019, 12:08 0 182

– Доходи місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-липень 2019 року склали понад 2 млрд 681 млн грн, що майже на 440 млн грн більше рівня відповідного періоду 2018 року, – повідомив начальник ГУ ДФС у Закарпатській області Олексій Петріченко.

Керівник фіскальної служби краю також зазначив, що більше половини надходжень в місцеві скарбниці регіону забезпечує податок на доходи фізичних осіб. Його сума з початку року склала понад 1,8 млрд грн. Це на 295,3 млн грн більше фактичних надходжень семи місяців минулого року.

Наступною за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих бюджетів області є єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва. Так, протягом семи місяців цього року до кошиків місцевих бюджетів області від суб’єктів господарювання надійшло майже 364 млн грн єдиного податку, що на 56,3 млн грн більше минулорічних надходжень.

Ще одним важливим джерелом доходів місцевих громад Закарпаття є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили з початку року понад 249 млн грн.

В Головному управлінні ДФС у Закарпатській області переконані у важливості надходжень коштів до місцевих бюджетів, тому фахівці служби закликають громадян з відповідальністю та розумінням ставитися до своїх зобов’язань: вчасно платити податки, не виплачувати зарплатню в «конвертах», оформлювати працівників офіційно. А найманим співробітникам рекомендують утриматися від сумнівного неофіційного заробітку без майбутнього.

ДФС у Закарпатській області

