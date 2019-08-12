Для підтримки української армії львів’яни сплатили близько 554 млн грн військового збору Суспільство | 02-08-2019, 16:37 0 584



В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що у січні-липні 2019 року платники податків Львівщини для підтримки української армії та обороноздатності держави сплатили до Державного бюджету України 553,6 млн. грн. військового збору. Це на 66,7 млн. грн., або 20,7 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року (у січні-липні 2018 ‒ 458,7 млн. гривень).

У липні 2019 року до державного бюджету надійшло 86,2 млн. грн. військового збору. Порівнюючи з минулорічними надходження зросли на 15,0 млн. грн., або 21,1 відс. (у липні 2018 року – 71,2 млн. гривень).

