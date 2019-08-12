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Податковий календар на серпень 2019 року

Суспільство | 02-08-2019, 13:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 353 353    

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області інформують платників, що:
Пʼятниця, 9 серпня 2019
Останній день подання
- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;
- фінансової звітності платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;
- звіту про суми податкових пільг за II квартал;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за перше півріччя 2019 року;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їхніми об'єднаннями, за II квартал;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІ квартал (форма № 1ДФ);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма № 1-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма № 2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма № 3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОТ);
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами- підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІ кварталі;
- податкової декларації платника єдиного податку - юридичної та фізичної особи - підприємця платниками третьої групи за ІІ квартал;
податкової декларації рентної плати з розрахунком:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
- податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал;
- податкової декларації туристичного збору за ІІ квартал;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал.
Четвер, 15 серпня 2019
Останній день подання
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень.
Понеділок, 19 серпня 2019
Останній день сплати
платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал:
- податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, за IІ квартал;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІI квартал;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;
- екологічного податку за ІІ квартал;
- туристичного збору за ІІ квартал;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал;
- єдиного податку.
Вівторок, 20 серпня 2019
Останній день подання
- податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за липень*;
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за липень.
податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за липень;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за липень;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень у разі неподання податкової декларації на 2019 рік.
___________
*Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).
Останній день сплати
- ЄСВ роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств);
- авансового внеску з єдиного податку на серпень платниками першої та другої групи.
Середа, 28 серпня 2019
Останній день сплати
- ЄСВ гірничими підприємствами за липень.
Пʼятниця, 30 серпня 2019
Останній день сплати
- ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку за липень;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за липень;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за липень.
ДФС у Закарпатській області
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