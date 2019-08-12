Українці матимуть довгі вихідні наприкінці літа Суспільство | 02-08-2019, 09:02 0 323 Українці матимуть три вихідних дні з 24 до 26 серпня з нагоди День незалежності України



Оскільки саме свято припадає на суботу, 24 серпня, то вихідний переноситься на понеділок, 26 серпня.



Як повідомлялося, нова влада планує на День незалежності провести на Хрещатику у Києві ходу гідності замість військового параду, промову президента та "грандіозний концерт".



Восени в українців також буде три вихідних поспіль – з 12 до 14 жовтня до Дня захисників України.