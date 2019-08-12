|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: 5 обстрілів, одного військового поранено
|Суспільство | 02-08-2019, 08:29
| 0 312
|
|Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції українських військових були обстріляні 2 рази.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано",- доповіли у штабі.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у ранковому звіті.
Нагадаємо:
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
|
|