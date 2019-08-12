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У двох містах Криму фіксують підвищений рівень хімікатів
|Суспільство | 02-08-2019, 08:21
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|У містах Армянськ та Красноперекопськ, які знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня.
Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає "Крим.Реаліі".
"В Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.
У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений. Метеорологи наголосили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.
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