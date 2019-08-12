НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 01-08-2019, 16:10 0 380



Сьогодні в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами виявили у вантажному автомобілі, який прямував з України до Чорногорії з вантажем курячого м'яса велику партію тютюнових виробів.

Транспортним засобом керував 43-річний громадянин Сербії. Аби приховати контрабандний тютюн, іноземець запакував ним 8 пластикових каністр та паливні баки свого авто .

Тютюнові вироби було вилучено. Окрім сигарет, іноземець втратив й вантажівку. Наразі ведеться точний підрахунок сигарет та встановлюється сума оцінки вилученого.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

