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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА
|Суспільство | 01-08-2019, 16:10
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Сьогодні в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами виявили у вантажному автомобілі, який прямував з України до Чорногорії з вантажем курячого м'яса велику партію тютюнових виробів.
Транспортним засобом керував 43-річний громадянин Сербії. Аби приховати контрабандний тютюн, іноземець запакував ним 8 пластикових каністр та паливні баки свого авто .
Тютюнові вироби було вилучено. Окрім сигарет, іноземець втратив й вантажівку. Наразі ведеться точний підрахунок сигарет та встановлюється сума оцінки вилученого.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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