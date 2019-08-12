У Кам'янка-Бузькому районі розпочали ремонт автомобільної дороги Суспільство | 01-08-2019, 15:02 0 381

На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Про це повідомляють у департаметі дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.

Відтак, ремонт розпочали на автомобільній дорозі С140828 Стрептів – Деревляни – Спас в межах с. Спас, що в Кам'янка-Бузькому районі.

Роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду та обласного бюджету.

Підрядна організація, яка здійснює ремонт - ТДВ «ШРБУ - 65».

