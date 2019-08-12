Здешевити Мерседес не вдалось Суспільство | 01-08-2019, 13:47 0 193

Працівники митниці встановили неправомірне зменшення розміру митних платежів через подання в митній декларації неправдивих відомостей щодо вартості товару.

Так, на митну територію України було здійснено пропуск легкового автомобіля «MERCEDES-BENZ − E220» 2011 р. в. Як підставу для його пропуску на кордоні уповноважена за фінансове регулювання особа подала до митного контролю рахунок-фактуру, згідно з яким вартість авто – 6 000 євро (за курсом НБУ – 188 098 грн.). Під час митного оформлення вказаного автомобіля до підрозділу митного оформлення митного поста «Луцьк» Волинської митниці ДФС було подано ідентичні документи.

Однак на запит митних органів України з Республіки Польщі прийшла відповідь, згідно з якою фактурна вартість вказаного автомобіля становить 64 080 злотих (згідно з курсом НБУ – 472 425 гривень).

Відтак сума митних платежів, які б мали бути сплачені з урахуванням інформації від митних органів Республіки Польщі становить 177 538,79 гривень, тобто недоплачено 85 667 гривень.

Так, громадянка України вчинила дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів. Її дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України. Санкції цієї статті передбачають накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

