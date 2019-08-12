У Рясне встановили сучасні системи освітлення в рамках проекту «Рясне — район зелених технологій» Суспільство | 01-08-2019, 11:37 0 389 У Львові успішно реалізовують проект «Рясне — район зелених технологій». Чимало цікавих заходів з енергоефективності вже реалізовано у начальних закладах мікрорайону Рясне. Проект реалізовується з ініціативи Львівської міської ради та за співфінансування міста, а також за фінансової підтримки муніципалітету м. Фрайбург (Німеччина).



Відтак, у межах проекту цього року вже виконано монтаж сучасних систем освітлення загальною вартістю 114 тис. грн. на території 4-х шкіл мікрорайону (№ 38, 92, 94, 100). Також закуплено світильники вартістю 410 тис. грн. для встановлення на вул. І. Величковського. Реалізовано різні освітні заходи для дітей: уроки екологічного спрямування, на яких учні разом з експертом навчаються заощаджувати енергоносії, проводити енергоаудити власних осель тощо. Для потреб учнів придбано сучасне вимірювальне обладнання, конструктори екологічного спрямування, задіяно освітнього експерта. Загальна вартість залучених коштів — 97 тис. грн.



До середини вересня цього року в рамках проекту планують модернізацію системи опалення у житловому будинку на вул. І. Величковського, 2, вартістю 800 тис. грн. Також планується встановлення вузла автоматичного регулювання теплової енергії у школі № 38 вартістю 380 тис. грн.



Нагадаємо, до проекту залучені мешканці району, ОСББ та місцева влада. Реалізація проекту здійснюється саме в галузі сталого розвитку, енергоефективної реконструкції та стійкої технології.



Реалізація проекту «Рясне — район зелених технологій» відбувається відповідно до договору про співпрацю між муніципалітетом м. Фрайбург (Німеччина) та департаментом економічного розвитку Львівської міської ради. Проектом передбачено впровадження низки заходів у мікрорайонах Львова Рясне та Рясне-2, пов’язаних з енергозбереженням, зокрема:



Модернізація системи опалення у житловому будинку, школі мікрорайону;

Встановлення сучасних систем освітлення на території 4-х шкіл мікрорайону;

Встановлення системи відеоспостереження у школі мікрорайону;

Освітні заходи для дітей: уроки екологічного спрямування та сучасне вимірювальне обладнання для мотивації учнів.

Активна фаза реалізації проекту розпочалася з серпня 2018 року, після отримання Львовом першого траншу фінансування.



«Зелені» інновації — не просто модне гасло, але один з інструментів сталого розвитку. Тому важливим для розвитку успішного міста є застосовувати кращі практики світу та реалізовувати нові ініціативи. Місто Фрайбург входить до одного з найкращих енергоефективних та озеленених міст Німеччини", — зазначають в департаменті економічного розвитку ЛМР.



Нагадаємо, вперше ідея проекту «Рясне — район зелених технологій» виникла ще у 2016 році під час офіційного візиту представників Львівської міської ради з керівництвом міжнародного департаменту міської ради Фрайбурга.