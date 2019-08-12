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Робочий візит

Суспільство | 01-08-2019, 11:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 347 347    

Робочий візит

Група спеціалістів Львівського ОУЛМГ разом з керівництвом Львівського технологічного коледжу Національного лісотехнічного університету України відвідали провідного виробника машин для заготівлі лісу фірму “HSM” Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co (Німеччина). Метою візиту було вивчення можливостей відкриття в Україні на базі коледжу навчального центру з підготовки операторів харвестерів та форвардерів та вивчення роботи цих машин безпосередньо у лісових масивах.
Зустріч відбулась за ініціативи фірми «HSM» безпосередньо на заводі виробника. При зустрічі власник компанії і її директор Князь Фелікс Хоенлоє-Вальденбург розказав гостям про завод, лінійку машин, яку виготовляє підприємство. Кожна машина (харвестер, форвардер чи скідер) виготовляється тільки під конкретні вимоги покупця з урахуванням умов, де машина працюватиме в майбутньому.
Для вивчення роботи машин група виїхала у лісові масиви «Шварцвальду». Досить не прості умови для роботи техніки. Українській групи показали роботу харвестера HSM 405 H, форвардера HSM 208 F, скідера HSM 904 Z.
Висококваліфіковані оператори машин спочатку показали можливості лісозаготівельної техніки, а потім відповіли на запитання присутніх. Директори лісогосподарських підприємств переконались, що для ефективної роботи техніки, особливо такої високопродуктивної необхідно мати добре навчених операторів.
Для продовження співпраці між заводом-виробником лісових машин та лісогосподарськими підприємствами обласного управління було запрошено власника фірми відвідати Україну для підбору відповідної техніки для проведення робіт в конкретних умовах наших підприємств.
Окрім цього, керівництво технологічного коледжу підготує проект співпраці по організації навчального процесу операторів лісозаготівельних машин.
Поїздка української делегації була досить насиченою та надзвичайно цікавою.

Відділ лісових ресурсів, машин та
технологій Львівського ОУЛМГ
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