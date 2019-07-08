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В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн
|Суспільство | 08-07-2019, 18:50
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|Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучено з незаконного обігу велику партію спортивного харчування, ввезеного в Україну без сплати митних платежів.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучено з незаконного обігу велику партію спортивного харчування, ввезеного в Україну без сплати митних платежів.
В рамках проведення операцій «Рубіж», «Мережа», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які ввозили в Україну спортивне харчування (у формі таблеток та порошків) подрібненими партіями, без сплати митних платежів. У подальшому вказаний товар реалізовували через спеціалізований сайт у мережі Інтернет по всій території України за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
На підставі ухвали суду в складському приміщенні, яке орендувалось та використовувалось фігурантами, проведено обшук, за результатами якого з незаконного обігу вилучено партію спортивного харчування невідомого походження у формі таблеток та порошків та комп’ютерну техніку.
40 тис. 398 одиниць вилученого спортивного харчування орієнтовною вартістю 6,5 млн грн передано на відповідальне зберігання.
Триває слідство.
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