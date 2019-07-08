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З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень
|Суспільство | 08-07-2019, 18:48
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|Платники податків Львівщини у січні-червні 2019 року сплатили до державної казни 467,4 млн. грн. військового збору.
української армії понад 467 млн гривень
Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області платники податків Львівщини у січні-червні 2019 року сплатили до державної казни 467,4 млн. грн. військового збору. Це на 79,9 млн. грн., або 120,6 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-червні 2019 року – 387,5 млн.гривень).
У червні п.р. до державного бюджету надійшло 92,5 млн. грн. військового збору. Приріст надходжень у червні 2019 року порівнюючи з червнем минулого року становить 13,2 млн.грн., або 16,6 відсотка (у червні 2018 року – 79,3 млн. гривень).
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