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Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам
|Суспільство | 08-07-2019, 18:46
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|У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області працює 71 працівник. Протягом першого півріччя 2019 року вони надали закарпатцям 61,3 тис. адміністративно-податкових послуг.
У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області працює 71 працівник. Протягом першого півріччя 2019 року вони надали закарпатцям 61,3 тис. адміністративно-податкових послуг.
Зазначимо, що 86,4% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.
Разом з тим, найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Так, протягом січня-червня 2019 року в області видано 40,2 тис. реєстраційних номерів, у т.ч. у ЦОП – 34,6 тис.
Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключі електронного цифрового підпису.
Також, для зручності платників, у Центрах розміщено інформаційні стенди, які допомагають відвідувачам оформити заяви та декларації, дають можливість платникам ознайомитися з новаціями податкового законодавства, законодавства щодо ЄСВ тощо.
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