ПРИКОРДОННИКИ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА ВИЯВИЛИ АФРИКАНКУ З ПІДРОБЛЕНИМ ПАСПОРТОМ Суспільство | 08-07-2019, 13:36 0 93 В аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону виявили підроблений паспортний документ.



В аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону виявили підроблений паспортний документ. Громадянка Гани намагалася по підробленому паспортному документу Італії потрапити на авіарейс до Дюссельдорфу. Фахівці з перевірки документів обман виявили одразу, підроблений документ вилучили та по факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомили співробітників Національної поліції.

