З початку 2019 року великі платники податків сплатили 212 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 08-07-2019, 13:28 0 116 Протягом шести місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 212 млн гривень військового збору.



Протягом шести місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 212 млн гривень військового збору, що на 61 млн гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у червні цього року надходження військового збору склали 41 млн грн, що на 13 млн грн більше ніж було перераховано у червні 2018 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

