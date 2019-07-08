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Грузинський канал призупинив мовлення після образ та мату на адресу Путіна в ефірі
|Суспільство | 08-07-2019, 09:30
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|Грузинська телекомпанія "Руставі-2" вночі в понеділок тимчасово припинила мовлення через акцію протесту, що триває перед її офісом у зв'язку із нецензурним випадом журналіста Георгія Габунія на адресу російського президента Владіміра Путіна в ефірі.
Грузинська телекомпанія "Руставі-2" вночі в понеділок тимчасово припинила мовлення через акцію протесту, що триває перед її офісом у зв'язку із нецензурним випадом журналіста Георгія Габунія на адресу російського президента Владіміра Путіна в ефірі.
Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу.
Телекомпанія пояснила призупинення мовлення тим, що МВС Грузії не змогло забезпечити безпеку журналістів, адже в ході акції протестувальники кидали різні предмети в будівлю телекомпанії і погрожували увірватися всередину, сказано в заяві.
"Ми пішли на цей крайній крок, тому що у нас немає можливості працювати, а журналісти перебувають у небезпеці. Ми закликаємо уряд виконати зобов'язання, встановлені законом, і гарантувати безпеку всіх співробітників Руставі-2", - йдеться в заяві.
Перед припиненням ефіру гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія засудив поведінку журналіста і пообіцяв покарання, але висловив думку, що протести під каналом - "це не спонтанна акція, а акція, організована владою".
Учасники мітингу вимагають звільнення з "Руставі-2" гендиректора і журналіста Габунія, а також порушити кримінальну справу.
Водночас МВС Грузії заявило про готовність гарантувати безпеку телекомпанії і кожного її співробітника.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила нецензурне звернення ведучого до Путіна. МЗС Грузії назвало використані висловлювання провокацією, "спрямованою на поглиблення і без того складної ситуації в грузино-російських відносинах".
Габунія у своєму монолозі згадав покійних матір і батька Путіна, побажавши їм "горіти в пеклі".
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