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Війна на сході: 16 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув, знищено двох окупантів
|Суспільство | 08-07-2019, 07:43
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|Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- три рази поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Богданівки – з озброєння БМП;
- тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- два рази околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Харчовик – з гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:
- два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;
- біля Попасної– з міномету калібру 120 мм;
- неподалік Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм;
- околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойову травму. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 7 липня двох окупантів знищено.
Від початку поточної доби, 8 липня, ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі неподалік населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.
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