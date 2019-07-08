Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян Суспільство | 08-07-2019, 07:19 0 120 Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.



Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.



Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.



"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.



Нагадаємо:



ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.

7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.