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Туск прокоментував візит в Станицю Луганську
|Суспільство | 08-07-2019, 07:10
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|Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.
Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.
Про це він написав у Twitter 7 липня.
"Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці російської війни", - заявив Туск.
Він зазначив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.
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