Комітет ОБСЄ схвалив проект резолюції проти "Північного потоку-2" Суспільство | 08-07-2019, 07:08 0 107 За проект документа проголосували 39 членів комітету, пише DW.



Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) підтримав проект резолюції про енергетичну безпеку регіону.



За проект документа проголосували 39 членів комітету, пише DW.



Серед іншого, в проекті резолюції згадано газопроводи "Північний потік - 2" і "Турецький потік", пункт про які запропонувала включити делегація США. Зокрема, "Північний потік - 2" "збільшує залежність від єдиного джерела" енергоресурсів, підкреслив конгресмен Сполучених Штатів Лі Зелдін.



Це може негативно позначитися на "друзях з Центральної та Східної Європи", а також "привести до зростання корупції і нестабільності в регіоні", додав він.



"Турецький потік" націлений на "збільшення впливу Росії на інші країни", вважає представник делегації США. За словами Зелдіна, демократичні інститути не повинні "ставати заручниками" поставок енергоресурсів.



У свою чергу, турецька делегація виступила проти поправки американської сторони, розцінивши її як "абсолютно необгрунтовану і помилкову". У європейських країн має бути право вибирати, чи приєднуватися їм до "Турецького потоку", підкреслила турецька сторона.



Нагадуємо:



Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.