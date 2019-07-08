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У Львові стартувала міжнародна конференція, присвячена Блаженній Йосафаті
|Суспільство | 05-07-2019, 18:31
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|Сьогодні, 5 липня, у Львівській духовній семінарії Святого Духа стартувала міжнародна конференція «Християнська педагогіка: системи, досвід, перспективи». Подію присвятили сотій річниці переходу Преподобної Матері Йосафати Гордашевської, співзасновниці Згромадження сестер СНДМ.
На конференцію завітали Сестри Служебниці із різних куточків світу та численні христянські педагоги.
Розпочали подію з Божественної Літургії. Опісля перед учасниками зачитали привітання Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Долучився до конференції і Преосвященний Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ. Також зі словом звернувся до присутніх ректор Львівської Духовної Семінарії Святого Духа о.-др. Ігор Бойко.
Додамо, що конференція триватиме до неділі. Вранці у неділю від Патріаршого дому вирушить проща «Слідами Блаженної матері Йосафати» за маршрутом Жужеляни-Червоноград-Жовква.
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