|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Шевченківська РА облаштовує сквер «Кам'янка» у Рясному: загальна вартість близько 6 млн. грн з бюджету міста
|Суспільство | 05-07-2019, 18:22
| 0 557
|
|Як повідомила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах, у Рясному продовжують роботи з облаштування скверу «Кам'янка» на вул. Ожиновій. Станом на сьогодні виконано 80% робіт, а вже до кінця наступного тижня адміністрація планує здати об’єкт в експлуатацію. Загальна вартість робіт становить близько 6 млн. грн.
«Це перехідний об’єкт ще з минулого року, роботи розпочалися в листопаді 2018-го. Загальна вартість становить приблизно 6 млн. грн. Нам вже вдалося зробити доріжки, тротуари, встановити вуличні меблі, дитячо-спортивний майданчик з різними елементами, посіяти газони, висадити дерева.
Наразі об’єкт ще не зданий в експлуатацію, оскільки тривають роботи з облаштування вуличного освітлення. Станом на сьогодні роботи виконано на 80%. Районна адміністрація планує закінчити облаштування наступного тижня", — розповіла Надія Банах, голова Шевченківської РА.
Шевченківська районна адміністрація просить мешканців та гостей міста не нищити встановлені лавки та берегти вуличні меблі у сквері.
Додамо, у неділю, 7 липня, о 16.00 год. в мікрорайоні Кам’янка (Рясне) відбудеться фестиваль «Кам'янкаФест» в оновленому сквері поруч ВПУ № 63 на вул. Ожинова, 5. На території скверу буде змонтована сцена для виступів місцевих колективів.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
|08-07-2019, 18:50
| >>>
|З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
|08-07-2019, 18:48
| >>>
|Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
|08-07-2019, 18:46
| >>>
|З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...
|08-07-2019, 17:12
| >>>
|Платникам податків про подання звітності з ЄСВ та його сплати у липні 2019-го...
|08-07-2019, 17:04
| >>>
|До Львова завітав Ніко Амірґулашвілі, котрий пішки йде з Вільнюса до Тбілісі задля будівництва дружніх стосунків між країнами...
|08-07-2019, 17:00
| >>>
|П’ЯТЕРО ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ НЕЗАКОННО ПРОБИРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН...
|08-07-2019, 13:37
| >>>
|