Вчора трапилося кілька аварій на мережах «Львівводоканал»: ремонтні бригади працювали цілу ніч над ліквідацією наслідків Суспільство | 05-07-2019, 18:12 0 353 Як проінформували у ЛМКП «Львівводоканал» у наслідок аварій, що трапилася у четвер, 4 липня, тимчасово було припинено водопостачання Личаківського району та мікрорайону вулиць Чорновола — Липинського — Варшавська — Чубинського — Холмська — Під Голоском. Ремонтні бригади підприємства працювали цілу ніч і сьогодні на 06.00 год ранку водопостачання було відновлено у повному обсязі для переважної більшості споживачів, окрім будинків 8 та 17 В на вул. Під Голоском. У зазначені будинки налагоджено підвіз питної води водовозками.



«Учора трапилася аварійні ситуації на кількох водозаборах, а насосна станція Винники була повністю знеструмлена. Це спричинило розбалансування усієї гідравлічної мережі міста, і значно додало нам роботи через виникнення поривів на магістральних мережах. Ремонтні бригади «Львівводоканалу» працювали до 05.00 години ранку, щоб відрегулювати мережу та відновити водопостачання.



Водночас ми виконували планові ремонтні роботи, зокрема, на вулиці Олеся — підключали 100 метрів нового трубопроводу діаметром 315 мм, відтак у згаданому районі було тимчасово припинене водопостачання.



Звертаємося до львів'ян з проханням з розумінням поставитися до незручностей, які трапилася не лише з причин технічного стану об’єктів «Львівводоканалу». Зі свого боку ми доклали максимум зусиль для відновлення водопостачання та комфорту львів’ян", — відзначив в.о. директора ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

