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Спільними зусиллями збережемо ліс від вогню!
|Суспільство | 05-07-2019, 14:24
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|Будьте обережні з вогнем у межах будь-якої природної території.
У зв’язку із значним потеплінням і відсутністю опадів, що сприятиме підвищенню пожежної небезпеки в лісах, враховуючи наближення вихідних днів, Львівське обласне управління звертається до Вас бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Не випадково на в’їздах до лісу встановлені шлагбауми, аншлаги, що закликають громадян берегти ліс від вогню та від засмічення побутовими відходами.
З початку 2019 року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 47 протоколів на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.
Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном „101” чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.
Пам’ятайте! Тільки спільними зусиллями збережемо ліс від вогню.
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