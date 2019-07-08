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Стартував конкурс кращих практик для громад, дружніх до дітей і молоді-2019
|Суспільство | 05-07-2019, 14:02
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|Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» повідомляє про початок конкурсу кращих практик для спільноти громад, дружніх до дітей і молоді-2019. Тож якщо маєте чудове рішення або проект, який покращує життя дітей та молоді, і є бажання поділитися досвідом та розповісти про свої досягнення, або ж навчитися чогось нового в інших громад цієї ініціативи — організатори запрошують взяти участь в конкурсі. Кінцевий термін подання заявок — 31 липня 2019 року.
Конкурс відзначає найкращі, інноваційні та надихаючі рішення або проекти, які сприяють забезпеченню прав дітей і молоді на місцевому рівні, та покращують повсякденне життя дітей та молодих людей у містах та громадах, де вони проживають.
Нагородження буде проходити у шести різних категоріях:
1. Недискримінація та рівність: кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення в своєму місті чи громаді;
2. Участь дітей і молоді у житті громади: кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах;
3. Соціальні послуги, дружні до дітей і молоді: кожна дитина та молода людина мають доступ до необхідних послуг, включаючи охорону здоров'я, освіту, харчування, ранній розвиток, освіту та підтримку сім'ї;
4. Безпечне та чисте середовище: кожна дитина та молода людина живуть у безпечному та чистому середовищі, включаючи захист від експлуатації, насильства та жорстокого поводження, доступ до чистої води, санітарію та гігієну, безпечний міський простір, рухливість та свободу від забруднення та відходів;
5. Сімейне життя, ігри та відпочинок: кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися сімейним життям, грою та дозвіллям, включаючи соціальні та культурні заходи, безпечні місця для зустрічей та ігор зі своїми друзями;
6. Дружнє до дітей та молоді врядування: включає в себе аналіз ситуації, збір даних та забезпечення стратегічного планування і формування бюджету в інтересах дітей і молоді.
Переможці у кожній категорії будуть оголошені та нагороджені на святковій церемонії під час саміту Громад, дружніх до дітей та молоді в Кельні, що буде у жовтні цього року. А всі матеріали, подані на конкурс, будуть опубліковані в електронному буклеті. Міста-переможці будуть додатково розміщені у спеціальній статті на глобальному сайті Ініціативи.
Усі міста та громади, що беруть участь в Ініціативі, можуть подаватися на участь у конкурсі з кількома проектами, однак один проект може бути поданий лише на дві категорії. Заявки, які не відповідають формальним вимогам, будуть відхилені від розгляду.
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