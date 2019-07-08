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Щодо термінів сплати податкових зобов’язань громадянами
|Суспільство | 05-07-2019, 14:00
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|Фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи підприємці, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплатити суму податкових зобов’язань, зазначену у поданій податковій декларації про майновий стан і доходи за результатами 2018 року не пізніше 31 липня 2019 року.
Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи підприємці, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплатити суму податкових зобов’язань, зазначену у поданій податковій декларації про майновий стан і доходи за результатами 2018 року не пізніше 31 липня 2019 року.
Звертаємо увагу, що із введенням з 01.01.2019 року в дію нових кодів бюджетної класифікації, порядок сплати фізичними особами податкових зобов’язань, зазначених у податковій декларації, змінено. Платник податку -фізична особа, який зобов’язаний визначити свої податкові зобов’язання, сплачує їх за кодами платежу:
“11010500” – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;
“11011001” – військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.
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