Українцям можуть дозволити їздити до Канади з електронними візами Суспільство | 05-07-2019, 09:37 0 142 Про це заявила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук



Канада може дозволити українцям подорожувати до неї з використанням електронних віз.



Про це заявила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє "Укрінформ".



"Ми провели дуже продуктивну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", – сказала Мигайчук.



Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців – "і нарешті це наближається".



Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії.



З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.