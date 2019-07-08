Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС Суспільство | 05-07-2019, 09:35 0 143 Путін заявив у четвер, що не бачить непереборних перешкод для відновлення нормальних зв'язків між Росією і ЄС



Президент Росії Владімір Путін під час візиту до Рима у четвер заявив, що він сподівається на допомогу Італії у відновленні повноцінних відносин між Європейським Союзом і Росією.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.



Путін, виступаючи на прес-конференції після переговорів з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте в Римі, заявив, що Росія спостерігала за спробами Італії поліпшити зв'язки між ЄС і Москвою, але абсолютно розуміє, що її поле для маневру обмежено різними факторами.



"Ми сподіваємося, що Італія послідовно і чітко висловлюватиме свою позицію (щодо поліпшення зв'язків) і буде боротися за те, що неодноразово говорилося в суспільстві, а саме за повне повернення до нормальних відносин між Росією та Європою в цілому", - сказав він.



Путін заявив у четвер, що не бачить непереборних перешкод для відновлення нормальних зв'язків між Росією і ЄС, і що він готовий зіграти свою роль у цьому процесі, якщо Москві не будуть штучно перешкоджати. Він попросив допомогти переконати нове керівництво блоку в тому, що санкції проти Москви були контрпродуктивними.



Прем'єр Конте заявив, що санкції проти Росії не є самоціллю. Він назвав їх тимчасовим заходом і додав, що Італія працює над створенням умов для поліпшення зв'язків.